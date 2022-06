Inteligentny i stylowy dom w stylu Bauhaus

Zredukowane wzornictwo, dobrze przemyślana koncepcja przestrzeni, inteligentna technologia – obiekt, który chcemy przedstawić Wam dzisiaj ma do zaoferowania więcej niż tylko doskonały wygląd. Udajcie się z nami w podróż do niemieckiego regionu Eckental, gdzie na koniec ulicy pełnej domów w stylu Bauhaus stoi nasz obiekt zainteresowania. Pomysł został opracowany we współpracy najnowszej technologii i architektury. Za techniczną koncepcję inteligentnego domu odpowiada inżynier zespołu elektrycznego KLAUS GEYER ELEKTROTECHNIK. Oprócz imponującej konstrukcji z prostych, geometrycznych kształtów wprowadzono dużo szkła i betonu. Zintegrowany system sterowania zainstalowany przez naszych ekspertów pozwala kierować domem w pełni za pośrednictwem urządzeń mobilnych – bez względu na to gdzie się znajdują. Sami zobaczcie to cudowne połączenie nowoczesnej technologii i architektury z najwyższej półki.