Ozdobne poduszki do każdego wnętrza!

Wow, co za kolory! Mogłoby się wydawać, że tego typu połączenie to jak strzał w kolano jednak im dłużej patrzę na tę aranżację, tym bardziej jestem w niej zakochana. Jeżeli przeanalizować by wygląd tej dziennej przestrzeni to zauważymy, że jest ona bardzo spójna pod kilkoma względami. Po pierwsze motyw pasów. Jest on zauważalny na pierwszy rzut oka, gdzie nie spojrzymy widać pasy, czy to na ozdobne poduszki, kolorowy obraz, wazon czy nawet dywan. Wszystko łączy jeden, pasiasty motyw. Kolejnym spoiwem tej przestrzeni jest żółty kolor, który przejawia się na obrazie, na wazonie, a nawet kwiatami w nim, które również są tego samego koloru. No i centralny punkt aranżacji pokoju dziennego to żółta kanapa, która scala całą przestrzeń w jedno, kreatywne, żywiołowe wnętrze.