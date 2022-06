Rustykalny dom pełen kontrastów!

Wszyscy wiemy, jak ważne jest naładowanie baterii od czasu do czasu. Dla jednych oznacza to całodzienny pobyt w spa, dla innych relaksujący dzień na plaży, a dla pozostałych spędzanie czasu w otoczeniu natury, w ciszy i spokoju. Właśnie osobom z tej ostatniej grupy szczególnie do gustu przypadnie dzisiejszy projekt domu. Jest to przytulny dom w stylu wiejskim, zlokalizowany w samym sercu tropikalnej dżungli, którego wnętrza doskonale wpisują się w kanon rustykalnego stylu w nowoczesnym wydaniu. Obejrzyjcie wszystkie zdjęcia tego wyjątkowego domu!