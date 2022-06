Wspaniały Indyjski dom w nowoczesnym wydaniu!

Bliskość natury objawia się we wnętrzach nie tylko poprzez wprowadzenie mebli oraz dekoracji w drewnie. Powyższa łazienka wypełniona kamieniem. Wyłożono nim ściany stosując płyty oraz kamienie w ich naturalnych kształtach, luksusowa umywalka wykonana została z kamienia, jedną z półek wypełniają małe kamienie rzeczne… przez to nagromadzenie atmosfera w łazience działa relaksująco, pozwala wyciszyć nasze zmysły. A wizyta we właściwym miejscu wyciszenia jeszcze na nas czeka!