Drewniane sufity: 9 zachwycających projektów

Dach to wyjątkowo ważny element budowy domu – nie tylko ze względów konstrukcyjnych. Jeśli chcemy mieć bezpieczny dom, jak i odpowiednio przeprowadzone instalacje, to powinniśmy zdecydować się na wytrzymały dom, który będzie stworzony z właściwie dobranego materiału. Oprócz tego powinien również dobrze się prezentować. Co takiego ma w sobie drewno, że chcielibyśmy go użyć, jako podpory dla stropów? To materiał używany od dawna i wcale nie traci na swojej popularności! Jest świetnym elementem konstrukcyjnym również ze względu na swoje wartości estetyczne. Jeśli chcecie stworzyć miłe, przytulne i ciepłe wnętrze, wystarczy dodać do niego nieco drewna – gotowe! Naturalne drewno jest wykorzystywane na wiele sposobów, jednak w tym artykule postaramy się przybliżyć możliwości jego zastosowania w postaci sufitów i tego, jak mogą zostać wkomponowane w zależności od aranżacji lub być elementem dominującym.

Sprawdźcie sami!