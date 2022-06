12 zapierających dech w piersiach sypialni

Ta sypialnia jest wykończona w fantastycznym stylu cyganerii, pełna głębokich kolorów, tkanin miękkich w dotyku, naturalnych materiałów. Takie miejsce zapewni ciszę i spokój nawet najbardziej aktywnym ludziom. Okno dachowe to wspaniały dodatek do każdej sypialni. Dzięki niemu można zobaczyć gwiaździste niebo nocą a w godzinach porannych, naturalne światło słoneczne nieśmiało zagląda do wnętrza budząc mieszkańców. Okrągłe łoże to bardzo oryginalne rozwiązanie.