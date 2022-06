Drewniany dom w samym sercu natury!

Specyfika pracy właścicieli tego oryginalnego domu wymagała, by nasi architekci stworzyli specjalną strefę, w której domownicy mogliby poświęcić się swoim zawodowym obowiązkom. W widocznym na zdjęciu domowym biurze zadbano o każdy, nawet najdrobniejszy szczegół. Duże biurko pozwala pracować w skupieniu dwóm osobom jednocześnie, co jest niezaprzeczalnym atutem tej aranżacji. Co więcej, na jednej ze ścian stanął ogromny regał gwarantujący to, ze wszystkie niezbędne faktury i umowy są zawsze pod ręką. To pomieszczenie wygląda niezwykle minimalistycznie i stylowo, co podkreśla również pomysłowe oświetlenie.