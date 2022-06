Mieszkanie niczym z horroru i jego niezwykła przemiana!

Przechodzimy do przestrzeni, która określa charakter mieszkania. To z tego miejsca wychodzi dystrybucja pozostałych pomieszczeń. Pas z naturalnego kamienia stanowił oryginalny element wyposażenia, jednak dopełniające go drewniane elementy dawno już zapomniały o chwilach swojej świetności. Dlatego też postawiono na jasne drewno z drzewa sosnowego, które wprowadza nowoczesny, skandynawski klimat. Imitacją kamienia pokryto cały pas, dzięki czemu stał się on elementem łączącym wizualnie dwa poziomy.