Magiczna, mała przestrzeń: Japoński dom poniżej 38m²

To oryginalne zastosowanie w tradycyjnej aranżacji japońskiego wnętrza. Zamiast wygodnego łóżka ustawionego na środku sypialni mamy całą przestrzeń do wykorzystania, właśnie jako sypialnia. Do tego mamy szafę bez żadnych zbędnych ozdób. Światło wpadające przez wielkoformatowe okno pozwala na rozbudzenie się wraz ze wschodem słońca. Jest to wyjątkowo minimalistyczna sypialnia, która pozwala nam na regenerację i uregulowanie trybu życia wraz z porą dnia.