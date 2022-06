Świetny projekt nowoczesnego domu jednorodzinnego!

Drewniana okładzina, naturalny kamień i biały tynk to trzy dominujące fasadę domu materiały. Połączone dają wyjątkowy nowoczesny, ale zarazem elegancki efekt. Zdjęcie to ukazuje nam dom z innej perspektywy, z której dostrzec możemy, że jego bryła jest jeszcze bardziej zróżnicowana, niż mogłoby się to początkowo wydawać. Taras na piętrze zadaszony jest drewnianą, dekoracyjną pergolą, a z boku po lewej stronie pozostawiono odkryty komin z szarego kamienia, ożywiający fasadę tego domu.