Dlaczego warto zbudować dom dla dwóch pokoleń?

Wspólna rodzinna działka to doskonałe miejsce na wymarzony dom. Jak wiecie, często działka pod budowę jest to znaczny koszt w skali całego przedsięwzięcia i dlatego najczęściej jest to przyczyną stawiania domu na raty . Najpierw kupujemy działkę a potem przez kilka lat spłacamy kredyt by następnie wziąć kolejny na budowę. Jeśli Wasza rodzina jest w posiadaniu odpowiedniego terenu nie wahajcie się! Zamiast brać gigantyczny kredyt wydajcie więcej na urządzanie wnętrza i zagospodarowanie dwóch prywatnych przestrzeni. Na powyższym zdjęciu dom projektu BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI.