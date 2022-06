Żyć modernistycznie bez kompromisów!

Tak prezentuje się ten modernistyczny budynek z zewnątrz. Już na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że mamy do czynienia z nietypowym projektem. Właściciele tego niezwykłego domu chcieli, by z zewnątrz nie przypominał on standardowego domku jednorodzinnego. Co więcej są oni wielbicielami minimalistycznej stylistyki, którą chcieli by posiadało ich wymarzone gniazdko. Nasi specjaliści mieli ten fakt na uwadze, dlatego zdecydowali się stworzyć tak stylowej konstrukcję, której nie sposób nie zauważyć spacerując po okolicy.