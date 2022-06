Okrągłe dywany – 9 pomysłów na aranżację!

Nowoczesny, wzorzysty , kolorowy bądź okrągły dywan to oryginalny dodatek do każdej przestrzeni, czy to salonu bądź sypialni. Wystarczy odpowiednio zgrać kolor i kształt z przestrzenią, w której będzie się znajdował i pokój mamy gotowy.

Wybór odpowiedniego dywanu to wcale nie jest prosta sprawa. Obecnie na rynku możemy wybierać spośród kilkuset różnych rodzajów dywanów. Prostokątne, kwadratowe czy okrągłe dywany, każdy ma swoje zalety. Ręcznie bądź maszynowo tkane, owalne bądź okrągłe nadają się do nieszablonowych przestrzeni. Większość z nas stawia na tradycyjne rozwiązanie, jakim jest kwadratowy bądź prostokątny dywan, jednak okrągły dywan to nietuzinkowy wybór, który uatrakcyjnia naszą przestrzeń.

Okrągły dywan pasuje zarówno do pokoju dziennego jak i sypialni. W przestrzeni dziennej praktyczniejsze są okrągłe dywany krótkowłose, z których łatwo jest wydostać brud. Natomiast w sypialni zdecydowałabym się na wykorzystanie dywanu okrągłego długowłosego. Jest miękki, miły dla stóp i prezentuje się przytulniej, a urządzając przestrzeń sypialnianą zazwyczaj chodzi nam o przytulny, komfortowy wygląd.