Dywan shaggy w salonie – pomysły na aranżację!

Wystrój przestrzeni użytku codziennego jest niezwykle ważny, przede wszystkim musi spełniać nasze wymagania estetyczne, jednak komfort i wygoda są równie ważne co walory estetyczne.

Aranżując salon często dużą wagę przykładamy do mebli, koloru ścian, oświetlenia i elementów dekoracyjnych. Jednak często zapominamy o tym, że dywan to również element wystroju wnętrz, który może całkowicie zmienić odbiór wizualny przestrzeni. Na rynku aż się roi od przeróżnych rodzajów dywanów, od krótkowłosych, jednokolorowych po włochate, wzorzyste. Wybór jest olbrzymi, ważne aby przed doborem odpowiedniego dywanu sprawdzić czy będzie spójnie komponował się resztą pokoju .

Coraz częściej słyszy się o dywanach shaggy, jednak nie każdy wie co to dokładnie jest i jak wygląda. Otóż, dywany shaggy to nic innego jak włochaty, miękki dywan wyprodukowane przy użyciu włókna typu shaggy, stąd też ich nazwa.