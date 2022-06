Wspaniały dom w nowoczesnej odsłonie

Jest to dom parterowy, o płaskim dachu i geometrycznej, kubistycznej bryle. Okna cofnięto nieco w głąb budynku, dzięki czemu nabiera on dodatkowego wymiaru. Od strony ogrodu przeszklenia są wielkoformatowe, gwarantując swobodny dostęp naturalnego światła do wnętrz. Z zadaszonego tarasu przejść można bezpośrednio do przestronnego ogrodu z pięknie utrzymanym trawnikiem. Z tej perspektywy dom prezentuje się raczej prosto i skromnie. Zobaczcie jednak, jak zaskakująco wygląda od strony ulicy.