14 oszałamiających pomysłów na schowki i przechowywanie w małych domach

Czy to nie jest niesamowite, ile rzeczy gromadzimy w całym naszym życiu?

Pomimo naszych starań, żeby zminimalizować impuls kupowania coraz to nowych rzeczy, zawsze kończymy z większą ich ilością niż może pomieścić nasz dom. Może nie byłby to duży problem gdybyśmy wszyscy mieszkali w pałacowych rezydencjach, ale zdecydowana większość z nas musi postarać się upchnąć życiowy dorobek w postaci ubrań, książek i bibelotów w dość małych domach i mieszkaniach. Czasami wręcz ogarnia nas poczucie, że walczymy z wiatrakami i kuszącym staje się całkowite poddanie się i rezygnacja, co zakończyłoby się przejęciem naszego domu przez wszechobecny bałagan.

Wstrzymajmy się od tej myśli! Tak wcale nie musi być. Przy odrobinie wysiłku i pomysłowości możliwe jest stworzenie wspaniałych rozwiązań na przechowywanie różnorodnych przedmiotów bez ograniczania naszej przestrzeni do życia… i bez narażania nas na niewyobrażalne koszta.

Zaintrygowani? Sami sprawdźcie jakie inspiracje dla Was przygotowaliśmy!