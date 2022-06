Design w stylu eko- 10 najciekawszych projektów

Wielu z nas zastanawia się zapewne, jakim właściwie meblem jest ten produkt? Otóż nie ma na to pytanie jednej odpowiedzi- w zależności od tego, czym chcemy, aby był, tym właśnie się stanie! Ta wielofunkcyjność wynika z prostoty tego projektu oraz minimalizmu w wykorzystaniu materiału, koniecznego do jego wykonania. Jego producent postawił na ekologicznie produkowane drewno tekowe, tym samym niwelując konieczność użycia innych, potencjalnie niekorzystnych dla środowiska, materiałów. Ponadto, drewno to charakteryzuje się dużą zawartością substancji oleistych, przez co jest odporne na nasiąkanie wodą i negatywny wpływ środków chemicznych. Oznacza to z kolei długowieczność i trwałość. Prostota tego produktu nadaje mu wyjątkową funkcjonalność- może on być traktowany jako stołek, pufa, stolik do kawy czy szafka nocna. Idealny mebel dla tych, którzy cenią naturalność, prostotę i solidność!