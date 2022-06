Basen w domu – 13 fenomenalnych odsłon!

Kolejnym ekskluzywnym pomysłem na basen w domu jest umieszczenie go na zewnątrz, ale na przestrzał dwóch skrzydeł domu, przez które często przechodzimy. To idealne miejsce na patio, zestaw wypoczynkowy, drzewka ozdobne i basen! Być może różne usytuowania basenów zachęcą Was do innego spojrzenia na ten temat podczas przymiarek do jego projektowania we własnym ogrodzie.