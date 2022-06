Mała łazienka z wanną – 10 inspiracji

Lustra i jeszcze więcej luster – o ich zbawiennym działaniu we wszystkich małych pomieszczeniach nie trzeba nikogo przekonywać. W przypadku łazienki lustro to niezbędny element wystroju. W nim możemy się przejrzeć i odpowiednio uczesać. Jednak co dobrego ma lustro do zaoferowania naszej łazience? Jeśli mamy małą łazienkę z wanną, to oczywiście nie pozostaje nam już zbyt wiele miejsca, ale z chęcią byśmy ją powiększyli. Wystarczy skorzystać z magicznej mocy lustra, czyli optycznego powiększania przestrzeni i otoczyć nim jak największą przestrzeń, a efekt jest gwarantowany. Ta mała łazienka z wanną w otoczeniu wielu luster została stworzona przez architektura wnętrz daria zaremba.