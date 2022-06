6 nadzwyczajnych garaży dla Twojego samochodu

Być może dla wielu, jest to najprostszy a zarazem bardzo dekoracyjny pomysł z dzisiejszego Katalogu Inspiracji a co za tym idzie najprostszy pomysł do wdrożenia. Drewniana pergola stanowi rodzaj wiaty chroniącej przed słońcem. Dodatkowo łączy część mieszkalną z budynkiem gospodarczym stanowiąc ciekawy, modernistyczny element architektoniczny. Zaletą zewnętrznego garażu jest nieprzenoszenie się spalin i zapachów do części mieszkalnej i brak problemu z wentylacją. Projektanci z KROPKA STUDIO wykorzystali do stworzenia go ażurowe zadaszenie, które rozciąga się pomiędzy ścianami budynków. To doskonała koncepcja, która jest dodatkowo niezwykle efektowna!