Druga szansa starego mieszkania

Po renowacji mieszkanie zyskało kompletnie nowy look- zdecydowano się na naturalne drewno, którym wykończono podłogi, świetnie komponujące się z nim białe ściany oraz mlecznobiałe szkło, pełniące rolę powierzchni dzielących wnętrze. Z tyłu widzimy przedpokój, z białą, wbudowaną w ścianę garderobą. Z niego przechodzi się do salonu, wyposażonego w pasujące do podłogi meble. Wnętrze to nie jest duże, ale jawi się przestronnie i wygodnie.