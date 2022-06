6 sposobów, aby sprytnie powiększyć swoją przestrzeń życiową

Przestrzeń pionowa w pomieszczeniach jest przez nas kompletnie niedoceniana! Przecież w każdym pokoju można niemalże zawsze wygospodarować wolną ścianę na stworzenie dodatkowego miejsca do przechowywania. To odnosi się do łazienek, kuchni, sypialni, pralnie, nawet korytarza. Nagle obszar niewykorzystany zgrabnie mieści książki, dokumenty i pamiątki. Szafki narożne, szafy wnękowe czy półki na wymiar to wręcz idealne rozwiązanie. Zadowolą każdego ponieważ to Wy decydujecie jaki wymiar, układ i proporcje będzie mieć każda jedna przegroda. Mogą to być meble w formie gablot, biblioteczek czy całkowicie zamykanych szaf. Dzięki temu będą dodatkowo pełnić funkcje przechowywania. Wypełnijcie każdy narożnik Waszego niewielkiego salonu- dzięki temu przestrzeń wyda się przestronniejsza. Niewielki okrągły stół i krzesła stworzą część jadalnianą a jeśli zawsze marzyliście o domowej biblioteczce i kąciku czytelniczym róg pomieszczenia będzie dla niego idealnym miejscem. Postawcie dużą szafę biblioteczną na wymiar, wygodny fotel, podnóżek, lampę i podręczny stoliczek i gotowe. Aranżacja ze zdjęcia to projekt gabinetu w wykonaniu COCO PRACOWNIA PROJEKTOWANIA WNĘTRZ.