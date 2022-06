Nowoczesny dom jak marzenie!

Kuchnia oraz jadalnia zostały zorganizowane tuż obok siebie, co stanowi niezwykle funkcjonalny układ. Do pierwszej strefy nasi specjaliści wybrali prostą i efektowną zabudowę, która nadaje tej przestrzeni nowoczesnego charakteru. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj stylowa wyspa kuchenna, która jest obecnie prawdziwym hitem. Z kolei w jadalni króluje duży, drewniany stół do którego dopasowano krzesła w niemalże identycznym kolorze. Takie rozwiązanie sprawia, że to miejsce prezentuje się bardzo elegancko.