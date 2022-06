Jaki kolor do sypialni wybrać? 10 podpowiedzi

Różne odcienie szarości, szczególnie spokojne pojawiają się we wszystkich wnętrzach i pasują idealnie do kuchni, salonu, przedpokoju. Bardziej zdecydowane szarości, takie jak te na pokazanej fotografii, pasują idealnie do mieszkań w stylu industrialnym i do czerwieni ceglanych ścian. Odcień tej ściany dopasowany został zapewne do koloru podłogi, dzięki czemu wnętrze ma dwa dominujące kolory, w których świetnie wygląda! Jaki kolor do sypialni industrialnej jest też odpowiedni? Czarny!