9 pomysłów na aranżację małych mieszkań!

Małe mieszkania mają to do siebie, że niestety łazienka oraz sypialnia nie są imponujących rozmiarów. Aranżując te pomieszczenia trzeba pamiętać, aby znajdywało się wszystko co najpotrzebniejsze. Niezbędna jest pralka, prysznic bądź wanna i umywalka. W małych mieszkaniach powinno wykorzystywać się jasne kolory, które nie pomniejszają pomieszczenia. Zaleca się stosowanie bieli, beży, szarości oraz jasnych odcieni brązu. Najważniejsze, aby ograniczyć się do minimum ozdób.