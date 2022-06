Ultranowoczesny dom z zachwycającym widokiem!

Z pomieszczeń prywatnych zaproszono nas do luksusowej łazienki. Także tutaj czeka na nas aranżacja w stylu nowoczesnym z nutą luksusu. Ściany wyłożono naturalnym kamieniem, którego beż doskonale pasuje do ciemnego brązu drewnianych mebli. Przestronną kabinę prysznicową wydzielono szklanymi drzwiami, a jeśli dobrze się przyjrzymy, to zauważymy, że prysznic połączony został z wolnostojącą wanną. Ogromne przeszklenie, z którego rozpościera się wspaniały widok to w tym przypadku oczywistość!