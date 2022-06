Ogród inny niż wszystkie! Alternatywne oświetlenie ogrodowe

A jeśli by tak nie oświetlać natury lecz pozwolić jej lśnić własnym blaskiem? Z takiego założenia musieli wyjść projektanci z odległej Australii, którzy wpadli na pomysł lamp-pni. Źródło światła umieszczono we wnętrzu pniaka, przebija z niego dzięki stylizowanym na naturalne pęknięciom. Wygląda to niesamowicie! Takie oświetlenie sprawdzi się najlepiej w ogrodach, które nie wymagają wiele pielęgnacji, flora pozostawiona jest samej sobie, by rozwijać się własnym rytmem, a człowiek jest tylko jej częstym gościem.