Schody z pomysłem! 6 zachwycających dekoracji

Hiszpańska artystka Lara Rios w swoim domu-pracowni nie potrzebowała specjalnych półek pod swoją kolekcję etnicznych rzeźb i zabawek o zwierzęcych kształtach. Przyozdobiła nimi stopnie bezpośrednio. Prace prezentują się fantastycznie na tle surowego cementu, wnoszą eklektyczny powab do współczesnego, a wręcz futurystycznego wnętrza. Jeśli zaciekawiło Was to zdjęcie, to koniecznie zajrzyjcie do tego Katalogu Inspiracji: Zabawy z geometrią! w którym przybliżamy projekt autorstwa barcelońskiego biura Miba Architects.