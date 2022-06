Krok po kroku – jak zaprojektować loft

Jeżeli lubicie sztukę, nie zastanawiajcie się zbyt długo- kupujcie i eksponujcie dzieła sztuki w Waszych domach! Pamiętajmy, że koncept loftów powstał kiedy rzeźbiarze, malarze i studenci akademii sztuk pięknych przywłaszczyli sobie opuszczone budynki, wykorzystując je nie tylko w celach mieszkalnych, ale również jako pracownie i miejsce do wystawiania swoich dzieł. Dlatego też, współczesne galerie sztuki, to w ogromnej mierze właśnie lofty same w sobie (lub przynajmniej przestrzenie zaaranżowane na ten styl).