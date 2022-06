Zaskakująco jasny dom o nietypowej bryle

Architektom udało się w pełni zadbać o uczucie prywatności mieszkańców. Ale równocześnie osiągnęli awangardową bryłę, która skupia uwagę zarówno od strony zewnętrznej jak i we wnętrzu. Gra świateł, która odbywa się każdego dnia w tym domu zdaje się być wręcz magiczna i tajemnicza. Cechą charakterystyczną architektury japońskiej jest wyjątkowy szacunek dla natury. Japończycy czują się jedynie jej częścią stąd ich zamiłowanie do otwartych, jasnych przestrzeni, które widać jak na dłoni w tym awangardowym projekcie. Przebija przez niego także odwaga i chęć do tworzenia nowatorskich rozwiązań. Architekci nie mieli łatwego zadania projektując maleńką nieruchomość na minimalnej działce, podołali jednak doskonale.

