Architektoniczny raj nad brzegiem morza

Chłodny powiew morskiej bryzy. Fale rozbijające się o skalisty brzeg. Przyjemnie ciepłe promienie słońca i gorący piasek pod stopami. Tak, dla wielu brzmi to jak prawdziwy raj. A co, gdyby do tego dodać fantastyczny dom z zapierającym dech w piersiach widokiem?

Ten Katalog Inspiracji przeniesie Was do słonecznej Grecji, gdzie nad samym brzegiem morza wzniesiono dom będący architektoniczną hybrydą stylów- śródziemnomorskiego i rustykalnego. Posiadłość ma imponujący rozmiar równy 800 metrom kwadratowym i znajduje się na ogromnej, robiącej wrażenie działce. Dajcie ponieść się wakacyjnym i architektonicznym marzeniom!