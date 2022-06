Skromny dom na zewnątrz. Niesamowity w środku!

Kuchnia to szczególne miejsce w każdym domu, we wszystkich częściach świata. Widzimy tu dużą otwartą przestrzeń z częścią jadalnianą. Szafki dolne zostały wykonane na zamówienie – drewniany rustykalny styl łączy się z widoczną strukturą eukaliptusa. W jadalni znajduje się drewniany stół i zestaw drewnianych krzeseł z siedziskami i oparciami wykonanymi z naturalnej słomy, co nadaje szczególny trochę tropikalny urok. Lampa w stylu prowansalskim dopełnia wystrój.