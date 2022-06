Dom o dwóch twarzach!

Wiele domów wygląda na zewnątrz zupełnie inaczej niż wewnątrz, architekci uwielbiają zaskakiwać, grać z naszymi oczekiwaniami, kwestionować przyzwyczajenia. Po fasadzie projektu, który prezentujemy Wam dzisiaj, naprawdę nie da się odgadnąć, co czeka na nas w środku. Dzieło holenderskiego studia Beltman Architecten to budynek z efektem WOW! Profesjonaliści homify po raz kolejny udowadniają, że dom jednorodzinny wcale nie musi być nudny i przewidywalny. To projekt na wskroś nowoczesny, olśniewający, a jednak tworzący we wnętrzu atmosferę rodzinnego ciepła.To miejsce wychowania dzieci w miłości do dobrego, współczesnego designu!

Fasada budynku intryguje, nie przedłużając więc dłużej, pora wziąć go pod lupę! Czy znajdziemy w nim inspiracje na własne domowe gniazdka?