Dom o 100% zawartości bieli!

Duże pokoje, liczne okna, wszechobecna biel, zdecydowane geometryczne formy – oto definicja minimalizmu w wykonaniu niemieckiego studia Skandella Architektur Innenarchitektur. Ich kreacje są eleganckie, a przy tym niezwykle funkcjonalne. Nie ma w nich miejsca na zbędne szczegóły, niepotrzebne akcesoria. Przestrzeń musi mieć czym oddychać!

Jeśli prostota i monumentalizm to Wasze ulubione połączenie, dom, który dzisiaj prezentujemy, z pewnością Was oczaruje… Przenieśmy się zatem do zalesionej okolicy, gdzie czeka już na nas nowoczesna biała bryła.