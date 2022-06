12 aranżacji z białą podłogą w roli głównej!

Biała podłoga wykonana z drewnianych desek, które pokryła warstwa farby, mogą po jakimś czasie stracić na swojej intensywności koloru białego. Wspominaliśmy o tym we wstępie, a to przykład wnętrza, które będzie dobrze się czuć wraz z niszczeniem podłogi. Kominek ceramiczny, który został stylizowany na klasyczny wygląd wprowadza bardzo wyjątkowy i ciepły klimat do wnętrza. Naturalność drewna, które luźno spoczywa w jego towarzystwie będzie dobrze komponować się z drewniejącą podłogą. W tym wnętrzu króluje biel i to działa na korzyść całego wnętrza, które jest jasne, przestronne i czyste.

Aranżacja – Magdalena Kosidło