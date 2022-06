8 sposobów na zachowanie prywatności w ogrodzie!

Jeżeli nie chcemy firanek lub zasłonek, ale przydałoby się zasłonić czymś okna w południe i zadbać o odrobinę prywatności wieczorem, to żaluzje będą idealnym pomysłem. Pasują do każdego wnętrza i są zdecydowanie lepszym rozwiązaniem dla alergików, ponieważ można z nich łatwo zetrzeć kurz, czego nie można powiedzieć o firankach, a pranie ich co kilka dni i wieszanie, szczególnie jeżeli pokój jest wysoki, byłoby uciążliwe. Jeżeli ktoś ma koty, to żaluzje nie będą ich tak kusić, jak zasłony…

To opcja dla tych, którzy cenią prywatność szczególnie we wnętrzu domu!