Wymarzony dom dla miłośników elegancji!

Oglądając współcześnie budowane domy trudno jest nie oprzeć się wrażeniu, że nowoczesna architektura zdominowana jest przez projekty minimalistyczne, o prostych, geometrycznych bryłach i chłodno zaaranżowanych wnętrzach. Wciąż jednak wielu z nas pragnie w swoim domu elegancji i szyku, z odrobiną luksusu i estetyki glamour. Dla tych właśnie osób przygotowaliśmy dzisiejszy katalog Inspiracji- pokażemy w nim dom odbiegający swoim stylem od kanonu współczesnej architektury, który zarówno z zewnątrz, jak i w środku emanuje czarem znanym nam z luksusowych willi czy pałaców. Nie jest to z pewnością estetyka, która przypadnie wszystkim do gustu, ale może akurat ktoś z Was uzna ją za inspirującą!