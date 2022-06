Kiedyś należały do obiektów, których posiadanie wyznaczało wysoki status społeczny i bogactwo. Dziś są jednym z podstawowych elementów wystroju każdego wnętrza. Wykorzystujemy je nie tylko ze względów praktycznych, aby sprawdzić swój wygląd przed wyjściem z domu, poprawić czapkę czy podmalować usta, ale także czysto dekoracyjnych, wizualnie podnosząc wartość naszego wnętrza. Lustra przestały być elementem użytkowym, a przeistoczyły się w sztukę samą w sobie. Ich forma, kształt czy styl sprawiają, że lustra stają się swoistym obiektem designu, a ich projektowanie nabiera iście artystycznego charakteru. Zaczęto doceniać także to, co mogą one zrobić z pomieszczeniem- sprawić, że wydaje się ono większe, wychwycić nieliczne refleksy słońca i wykorzystać je do większego oświetlenia, a także nadać pokojom bardziej przestronny charakter.

Bez względu na to, czy proste czy ekstrawaganckie, nowoczesne czy tradycyjne, lustro jest świetnym dodatkiem dekoracyjnym, który powinien znajdować się w każdym wnętrzu, nie tylko z przyczyn praktycznych, ale głównie estetycznych. Spójrz na wybraną przez nas kolekcję luster i daj się zainspirować!