6 kominków, które pasują do każdego ogrodu!

Ten kominek zewnętrzny to wersja bardzo luksusowa, elegancka i stylowa. Doskonałe otoczenie ciemnego drewna sprawia, że całość prezentuje się niezwykle wytwornie i gustownie. Drewno jest materiałem, który doskonale ociepla wizerunek każdej przestrzeni. Widoczne spękania, słoje, kolor to wszystko składa się na niepowtarzalną estetykę. Co więcej jest to materiał ekologiczny, zatem decydując się na jego wykorzystanie we wnętrzu czy w ogrodzie, wykazujemy się dbałością o środowisko naturalne. Na zdjęciu kominek zaaranżowano w podłodze tak by stwarzał poczucie siedzenia przy ognisku. Doskonały pomysł na chłodne, letnie wieczory.