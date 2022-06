Nowoczesne projekty domów w architekturze koreańskiej!

Dom z kontenerów morskich to hit ostatnich lat! Jego największą zaletą jest niski koszt, bowiem za jeden używany kontener o wymiarach 12 m x 2,3 m x 2,7 m zapłacimy ok. 7 tys. zł. Całkowity koszt takiego domu zależy głównie od jego powierzchni – im większy, tym droższy. Oczywiście do tych kosztów należy doliczyć ocieplenie, farbę antykorozyjną, dach oraz betonowe bloczki, na których oprze się konstrukcja kontenera. Tego typu konstrukcje są przede wszystkim bardzo wytrzymałe, nie straszne im powodzie, a co więcej prezentują się bardzo nowocześnie i nieszablonowo. Jeśli rozważacie budowę domu to poważnie zastanówcie się nad zakupem kontenerów morskich!