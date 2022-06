Nowoczesne dobudówki do klasycznych domów

Ten dom z 1947 roku został odnowiony przez naszego eksperta Dominik Wukowojac. Aby mógł sprostać dzisiejszym wymaganiom współczesnego życia dobudowano do niego nowoczesny aneks. Istniejący budynek pozostał zachowany w pierwotnym kształcie a asymetryczna dobudówka wyciągnęła go w stronę ogrodu i stworzyła dodatkowy taras. Te same panele elewacyjne wykorzystano do okładziny nowej części budynku i lukarn w starym domu. Ten zabieg połączył w harmoniczny sposób obie bryły ze sobą. Asymetryczny aneks znalazł powielenie swojej nieregularności w asymetrycznych oknach na ścianie szczytowej budynku. Cała nieruchomość otoczona jest nowoczesnym, minimalistycznym ogrodem co dodatkowo potęguje awangardowy efekt.