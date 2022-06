9 wspaniałych przykładów białych mebli do sypialni!

Piękny przykład minimalistycznej, lecz ciepłej sypialni w stylu skandynawskim. Surowego i jednolitego wrażenia tej sypialni dodaje biała, gładka i lśniąca wylewka na podłodze, która została obowiązkowo ocieplona kontrastowym, miękkim dywanem. Stylowa grafika komponuje się kolorystycznie i „teksturowo” z tkaninami na łóżku i poszewkami poduszek. Ale to na co najbardziej chcielibyśmy zwrócić uwagę to szkieletowe mebelki. Biurko zostało zaprojektowane tak, że szeroki taboret do siedzenia idealnie wsuwa się między szafeczki pod blatem. Stoliki nocne zaś, wydają się być jakby mniejszymi stołeczkami, służącymi jedynie do odstawienia szklanki lub książki. Te meble nie służą do przechowywania rzeczy. Są podstawą na niezbędne oświetlenie i ozdoby. Takie białe meble do sypialni ładnie udekorują wnętrze, sprawdzą się w swoich podstawowych funkcjach, ale też zmuszą nas do utrzymania porządku i minimalizmu.