5 domów z drewna w nowoczesnej odsłonie!

Ten dom jest miejscem, w którym naprawdę można się zrelaksować. Nasi specjaliści zorganizowali w jego ogrodzie specjalną strefę odpoczynku, gdzie umieścili między innymi piękny hamak.

Otoczony przez zielony ogród dom jest obiektem, który na każdym kroku zaskakuje. Należy podkreślić, że cały budynek został zbudowany zgodnie z uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Oprócz drewnianej konstrukcji, posiada naturalną izolację, a co więcej wszystkie farby, których użyto do zrealizowania tego projektu są mineralne. Nie ma wątpliwości co do tego, że nasi eksperci spisali się na medal.