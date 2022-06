Idealna dekoracja: 7 odsłon betonowych donic!

Nie podobają Wam się jednokolorowe doniczki? Żaden problem! Wystarczy odrobina pomysłowości do tego, by stworzyć donicę o jakiej marzycie! Zwróćcie uwagę na to, jak świetnie prezentują się betonowe egzemplarze z dodatkiem kolorowego paska. Dzięki niemu emanują one dużą dawką pozytywnej energii i wprowadzają przyjazną aurę do każdego wnętrza. Taki akcent można zrobić samemu! Wyposażcie się w ulubioną farbę oraz pędzel, obudźcie w sobie duszę artysty i do dzieła!