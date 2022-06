Wanna narożna w różnych aranżacjach

Stając przed trudnym zadaniem aranżacji łazienki często musimy wybrać między wanną a prysznicem. Możemy mieć i to, i to, jednak wymaga to większej przestrzeni. Na tych, którzy wolą wannę, czeka kolejne wyzwanie: zwykła wanna, narożna, a może wolnostojąca? Jeżeli naszym wyborem będzie wanna narożna, to musimy liczyć się z potrzebnym miejscem. Tak naprawdę zabiera go więcej niż klasyczna, prostokątna wanna, jednak w przypadku asymetrycznych modeli, możemy ją dopasować do możliwości łazienki.

Jeśli chcesz rozpocząć lub zakończyć swój dzień w relaksujący sposób, to wanna będzie właściwym wyborem. Zaś dla tych, którzy lubią czuć się swobodnie i mieć więcej miejsca w wannie – to własnie wanna narożna powinna sprostać temu zadaniu.

Wybraliśmy kilka aranżacji z wanną narożną, które sprawdzą się w każdej łazience!