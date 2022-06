Od staromodnego domu do nowoczesnej willi

Tym razem w ramach naszej serii przed i po pokażemy Wam zupełnie niezwykłą przemianę domu. Zabierzmy Was do dalekiej Korei Południowej, gdzie właściciele staromodnej posiadłości postanowili przemienić ją w prawdziwie nowoczesną willę. Architekci zakontraktowani do przeprowadzenia tej metamorfozy mieli za zadanie nie tylko totalnie odmienić budynek od zewnątrz, ale także nadać jego wnętrzom nowoczesny i funkcjonalny charakter. W obu kwestiach eksperci przeszli samych siebie i pozostawili budynek całkowicie nie do rozpoznania- przekonajcie się sami!