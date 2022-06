Niepowtarzalny domek wiejski!

Kuchnia jest połączeniem nowoczesności, wysokiej jakości oraz tradycyjnego dizajnu. Sprzęty wykorzystane do jej aranżacji to najwyższej klasy wyposażenie, które swoim wyglądem nawiązuje do starodawnej aparatury wykorzystywanej kilkadziesiąt lat temu. Połyskujące nawierzchnie frontów kuchennych nadają blasku i eleganckiego charakteru. Doskonale dobrane oświetlenie sufitowe pozwala nam na utrzymanie odpowiednich warunków pracy, natomiast mosiężne dodatki takie jak imbryk czy kran dodają kontrastowości oraz wyrazistości tej przestrzeni.