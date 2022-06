Półki kuchenne- niekwestionowane gwiazdy każdej kuchni!

Istnieje wiele sposobów na wykorzystanie pustej przestrzeni nad blatem. Jedni preferują soczysty, wyrazisty kolor ścian, inni wzorzysty panel ścienny, a jeszcze inni nowoczesne naklejki ścienne. Każdy z tych sposobów dekoracji pustej ściany w kuchni uatrakcyjnia wnętrze nadając mu oryginalnego i niepowtarzalnego wyglądu. My dziś chcielibyśmy zaproponować Wam wykorzystanie półek jako formy ozdobnej. Dzięki nim zyskujemy nie tylko dodatkową przestrzeń do przechowywania, ale także możliwość stworzenia indywidualnej ekspozycji. Najistotniejszym elementem, o którym powinniśmy pamiętać, to odpowiednie dopasowanie rozmiaru półek do pomieszczenia. Zastanówmy się zatem do czego będą nam służyły i w jakiej ilości je wykorzystać tak by nie przytłoczyły wnętrza.