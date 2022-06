Barki w domu – 7 bajecznych przykładów!

Mały bar nie musi być brzydkim minibarem, który nie pasuje do reszty pomieszczenia. Może to być świetnie dopasowany mebel, który uzupełni całą aranżację. Tworząc w kuchni wyspę wraz z barkiem mamy sporo przestrzeni do przygotowania wymyślnych drinków. Świetnie sprawdzi się podczas przyjęć i spotkań ze znajomymi – to tutaj powinniśmy ustawić wszystkie przystawki i przekąski.