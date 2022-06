7 prostych i efektownych pomysłów na balkon i taras

Balkon, szczególnie dla tych, którzy nie mają ogrodu wokół domu i mieszkają w bloku, to prawdziwa oaza spokoju! Możemy się na nim zrelaksować i nacieszyć świeżym powietrzem. Jak zagospodarować nawet ten najmniejszy balkon? Nie muszą to być dwa plastikowe krzesła i mały stolik! Balkon może być miejscem, które w odpowiedni sposób zaaranżowane, przeniesie nas do małego ogrodu z dala od problemów i trosk – możemy hodować kwiaty, które będą zapierać dech w piersiach kolorystyczną różnorodnością, możemy też ustawić ściankę z ziół, dzięki którym potrawy będą smakować jeszcze lepiej. Do tego hamak i mamy miejsce, jak ze snu! Nie zapominajmy o tym, że balkon może być również świetnym miejscem na przerwę na kawę również w zimie! Niezależnie od tego, czy pada deszcz, wieje mroźny wiatr, czy delikatne płatki śniegu zaczynają sypać się z nieba – dobrze przesłonięty balkon będzie nas chronić przed nieprzyjemnymi warunkami atmosferycznymi, ale jednocześnie pozwoli poczuć się jak na łonie natury. Jak zaaranżować balkon, aby zawsze dobrze się prezentował i odpowiadał naszym potrzebom?